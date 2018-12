Levantaron el programa de Luis Ventura y Adriana Salgueiro: "Esta empresa estuvo plagada de rufianes"

Luis Ventura se sentó por última vez (al menos por ahora) frente al micrófono de Radio Rivadavia donde condujo durante dos años el ciclo "Iluminados" junto a Adriana Salgueiro. Estaba solo; la actriz se encuentra realizando temporada teatral. Anoche, pasada las 22,se sentó por última vez (al menos por ahora) frente al micrófono dedonde condujo durante dos años el ciclojunto aEstaba solo; la actriz se encuentra realizando temporada teatral.





Ventura fue claro y contundente: se enteró por Whatsapp que su programa terminaba ayer mismo y de manera inesperada.





"Hola son las 22.13, soy Luis Ventura, uno de los conductores de un ciclo que lleva dos años en el aire. Que se han hecho con mucho esfuerzo, creatividad, fuerza de voluntad, más allá de las condiciones adversas en las que ingresó esta empresa, esta radio. Nos vemos obligados a decir adiós de manera abrupta, de manera vergonzosa, de manera muy doliente porque creo que nosotros no nos merecíamos la forma en que se comunica el término del ciclo", sostuvo el periodista de "Involucrados", "Polémica en el bar" y "Secretos Verdaderos".





Y agregó: "Hemos remado desde la injusticia y la habilidad de un grupo de trabajo donde hemos perdido algunos soldados en el camino debido a que no soportaron estar casi dos años sin cobrar un centavo. Esta empresa, desgraciadamente, estuvo plagada de rufianes, sinvergüenzas, delincuentes, estafadores que vaciaron una empresa que fue una radio emblemática de la radiofonía argentina, dejaron esto, el despojo de una emisora que hoy da vergüenza en las condiciones en las que se encuentra".





"Me duele en el corazón porque yo fui uno de los que fogoneó en hacer un premio Martín Fierro exclusivo para la radio, para premiar laburantes invisibles como operadores, locutores, para que gente siniestra, definitivamente negativa, nos lleve a este punto de tener que decir adiós de esta forma. Nos enteramos por un Whatsapp, porque la persona que tendría que habernos convocado, explicado, acompañado a la gente que solo se cansó de poner el hombro, simplemente escuchar una voz, que por haber tenido un día muy estresante no puso la cara, el pecho y el corazón como lo venimos poniendo nosotros hace dos años", enfatizó. Luis dijo que no hay que buscar culpables afuera porque las soluciones están adentro. Y además bregó por los pocos trabajadores que aún quedan en la emisora a la espera de una luz de esperanza que revierta el vaciamiento.enfatizó.





"Gente que ha resignado horas de su familia para dedicársela a Radio Rivadavia, la emisora del gallito y la lechuza. La emisora que tuvo a glorias de la radiofonía, por acá pasaron gloriosos profesionales, está muy lejos de esta casa que fue arrasada por un tsunami de delincuentes. Por eso me voy llorando, con un puñal clavado en el medio del pecho, con la garganta hecha un nudo, porque ya no puedo expresar la indignación que me embarga", finalizó.