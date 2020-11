SALUD 🤨

Leticia Siciliani tuvo que contar por qué faltó a "Masterchef celebrity" y Griselda saltó enardecida a defenderla

Leticia no soportó la presión de las redes pidiéndole que cuente por qué faltó al certamen de cocina. La actriz había dicho que era un problema de salud pero no quería revelar el motivo, finalmente lo dijo y su hermano estalló muy enojado por ver que no la dejaron en paz.