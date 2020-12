Leticia Siciliani en una de sus peores noches: Una marquise que no salió como esperaba

A Leticia Siciliani le dio vergüenza presentar su postre en la gala de anoche de "Masterchef Celebrity" y hasta le recomendó a los jurados que no lo prueben.

La participante quiso hacer una marquise de frutas pero se olvidó las proporciones de la receta y todo terminó de una manera desastrosa.

"Se me hizo el borde y después todo líquido", argumentó la actriz.

El jurado fue implacable con ella pero el mayor reto se lo llevó por parte de Germán Martitegui.

"Vos ya sabías que no te acordabas la receta de la marquise", le dijo Germán y ella contestó: "Me da bronca porque realmente es la única que sé hacer aunque parezca que no ahora".

"Si no te acordás las proporciones te va a salir mal. Podrías haber ido a algo más seguro. Viste que yo te hablo de la planificación, bueno eso pasó. No cumple con nuestras expectativas", remató Germán.

