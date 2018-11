Leticia Brédice: "Tuve momentos con una anorexia tremenda por no morfar, llegué a pesar 40 kilos"

"Tené el cuerpo y la vida que quieras tener. Yo tuve unos momentos con una anorexia pero tremenda por no morfar", señaló la actriz.





leticia bredice.jpg







"Por esta profesión, tomaba anfetaminas así en frasco y llegué a pesar 40 kilos. Una demencia. Son cosas que son híper adictivas", fundamentó.





"Me lo avisaron. Me dijeron: vos vas a estar en tele? No tenés que meter panza en una escena de sexo eh", cerró Brédice, que este año protagonizó el papel de Natalia Ocampo en "El lobista", Pol-Ka, junto a Rodrigo de la Serna (Matías Franco).