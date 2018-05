Leticia Brédice: "Pasé muchas veces por la situación del aborto"

Leticia Brédice, quien protagonizará El Lobista junto a otras figuras por la pantalla de Canal Trece, se mostró a favor de la despenalización del aborto en diálogo con el ciclo radial Agarrate Catalina, conducido por Catalina Dlugi. Este sábado,quien protagonizarájunto a otras figuras por la pantalla de Canal Trece, se mostró a favor de la despenalización del aborto en diálogo con el ciclo radial Agarrate Catalina, conducido por

"Ahora se habla de la despenalización del aborto. Es algo de hace tantos años que es difícil de hablar. Y claro que va a haber gente que no le va a gustar, pero llega un momento en los que hay que abrir los ojos. Es un momento histórico y hay que ser valientes. Yo pasé muchas veces por esa situación, la del aborto, en España", arrancó Leticia.

Y cuando la conductora decidió ahondar en el tema, Brédice contestó libremente: "Sí, me hice. Y lo digo porque mi abuela siempre me cuidó diciendo que era un alma que no tenía que venir. Me cuidó de ese llanto. Digo, el llanto no te lo saca nadie, y es tan privado, seas católica, judía o musulmana. No hay que pensar en chiquito, hay que pensar en la salud. A mí siempre me pareció importante, cada vez que lo hice, cuando lo hice en España, por ejemplo, hablarlo. Me juntaron con mi pareja de ese momento y nos preguntaron, '¿los dos están de acuerdo?", continuó Leticia.

Finalmente, Catalina quiso saber por cuántas situaciones similares había pasado la actriz: "Eso prefiero no hablarlo porque para mí es algo muy privado", concluyó Leticia Brédice, conservando ese detalle para su intimidad.

