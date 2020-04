Leticia Brédice le volvió a pedir perdón a su pareja tras acusarlo de ladrón y maltratador

Leticia Brédice acusó otra vez a su pareja, Federico Parrilla, de "maltratador" y "ladrón". Fue hace apenas unos días desde las redes sociales.

La actriz utilizó sus historias para hacer las denuncias y mostró un fragmento de una charla que habría tenido con él.

"Y vos, ladrón... mi camioneta. Dale, pibe. Tratás mal, cortás el teléfono. Mala gente, es de mi hijo", escribió Brédice en una de las imágenes. Y concluyó: “Uno tiene que estar anhelante del amor siempre”.

En otra, la artista agregó: "Basta de abusadores, maltratadores. No violencia física. Esto es violencia. Mentiras".

LEER MÁS: Leticia Brédice denunció una vez más a su novio: lo acusó de "maltratador" y "ladrón"

Por último, en una tercera foto dejó ver parte de una conversación que habría tenido con Federico, en la que él le dijo, entre otras cosas, que no lo descalificara.

Ya en octubre del año pasado, Leticia había utilizado el mismo método para denunciarlo y luego se arrepintió y pidió disculpas.

"Me ofendés, me decís lo peor siempre. Así no me hablás más. No es elegante. No es pisar la cabeza. Me gritás todo. Me cansaste. Mala leche", escribió aquella vez en su Instagram.

LEER MÁS: El mensaje de Moria para Leticia Brédice luego de la denuncia contra su novio: "No caigas una vez más"

Esta vez, Brédice utilizó la misma modalidad para volver a pedirle disculpas a su novio tras el escrache: "Te amo" y "Perdón solamente te amo", manifestó.