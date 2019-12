Leticia Brédice culpó al "Súper Bailando" por haber hecho público el conflicto con su novio

En la tarde del martes, Leticia Brédice estuvo en "Incorrectas" y recordó su escandalosa pelea con su novio Federico Parrilla y, para sorpresa de todos, la relacionó con su paso por el "Súper Bailando", certamen del cual quedó eliminada en el ritmo Videoclip.

Hace unos meses, la actriz denunció públicamente a su novio por maltratos a través de una historia de Instagram y luego las cosas entre ellos se arreglaron.

En el ciclo de Moria Casán, Brédice vinculó ese momento con la intensidad de un certamen tan visto como el de Marcelo Tinelli: "El programa tiene tal grado de contaminación que agarra... en mi ca lo peorcito de la profesión, que es pelearse con una pareja en la tele, hacer el boludeo que uno mismo critica".

Luego, Leticia destacó que su pareja la bancó en todo momento que estuvo en el certamen de baile: "Fue la persona más buena de todas. Era el único que venía y me decía 'confiá en la máscara, confiá en vos'. Me hablaba y me dirigía".

