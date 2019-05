Leticia Brédice arrancó con el pie izquierdo en su debut en en el "Bailando" y el jurado no tuvo piedad

Después de negarse a participar durante varios años, la actriz hizo su presentación en el certamen de baile de Marcelo Tinelli pero no fue como esperaba: se llevó el primer cero del jurado.

Embed



Marcelo Polino no anduvo con vueltas y puso su primer cero del año y fue categórico en su devolución a la actriz. no anduvo con vueltas y puso su primer cero del año y fue categórico en su devolución a la actriz.





"Lo que vi hoy, si es todo por la boleta de agua (Brédice había dicho que aceptó participar del programa por los aumentos en los servicios), yo colaboro con una botellita", dijo picante.





Y agregó: "Si esto lo estás haciendo por agua te mando bidones, mi amor. Por la luz quizás podemos hacer algo... No lo vi bien, un loco me pareció. No me gustó nada".

Embed















El jurado Leticia Brédice en su debut en ely ella se retiró un tanto enojada del estudio.