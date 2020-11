Leopoldo Luque: "Hice lo mejor que pude, Diego era un paciente de alta y extendí todo lo que pude la internación"

"No me reprocho nada, estoy orgulloso de todo lo que hice por él", indicó entre lágrimas el ex médico del Diez. Video.

La fiscal Laura Capra avanza en la investigación para esclarecer las causas de la muerte de Diego Armando Maradona.

En este marco, en las últimas horas se produjeron allanamientos en la clínica de Leopoldo Luque ubicada en el barrio de Belgrano y la casa del médico, en Adrogué.

Investigan la posible figura de homicidio culposo en la causa, informó Marcelo Bonelli en TN. El médico, que ya quedó imputado y deberá prestar declaración indagatoria, estuvo presente al momento del allanamiento en su domicilio.

Por su parte, Jana, Gianinna y Dalma, prestaron declaración testimonial y coincidieron en cuestionar el accionar del profesional de salud, declaraciones que habrían impulsado los allanamientos al ex médico de Maradona.

Luque brindó una conferencia de prensa desde su casa minutos después de culminado el allanamiento.

"No me leyeron los cargos. Vinieron de un un modo que uno no espera, me enojé, pero ingresaron, es su trabajo. Les dimos toda la información que necesitaban", indicó el médico, visiblemente conmovido.

"Gente que participó me dio una contención bárbara. Lo que pidieron lo tuvieron. Se llevaron la historia clínica de Diego con los registros que hice y teléfonos dispositivos electrónicos de todo tipo", agregó.

"Cuando Diego fallece yo llegué al lugar y estaba la fiscalía. Me sorprendió, son procedimientos legales. Sé lo que hice y cómo lo hice. Lo que hice por Diego hasta el último momento tengo todo para demostrar que hice lo mejor", explicó el profesional, quien explicó que cuando llamó al 911 estaba llamando en Berazategui.

Y enfatizó: "Él odiaba a todo el mundo de la salud, pero conmigo era diferente, estaba todo el tiempo con él. Él decidía todo el tiempo, fue evaluado. Me echó un montón de veces de su casa y no me llamaba, era muy difícil. Lo acompañaba hasta el dentista, él me quiso siempre".

Y precisó sobre el alta de la última internación: "Diego es un paciente de alta, yo no puedo obligar a internar a un paciente si no quiere. Ya estaba bien. Cuando Diego se pone mal, echa a todo el mundo. No es que hice de menos, todo hice de más con él".

"Yo fui el que lo llevó a la clínica. Yo soy médico, no un policía. Ya tenía el alta, él tenía que convencerse de mejorar. No había criterio clínico para llevarlo a un neuropsiquiátrico. Extendí todo lo que pude la internación. No me reprocho nada, estoy orgulloso de todo lo que hice por Diego. Se hizo lo mejor que se pudo", finalizó Luque.