Leopoldo Luque: "Diego tenía un problema de adicciones pero no había llegado a un grado de insania"

El ex médico de Maradona habló con "Intrusos" tras los dos allanamientos del domingo en la causa que investiga el deceso del Diez.

Leopoldo Luque habló este lunes con "Intrusos", América, tras los allanamientos en su domicilio y consultorio médico tras la muerte de Diego Armando Maradona.

"Lo mejor era un centro de rehabilitación para Diego pero eso requería voluntad y Diego no quería quedarse ni un minuto más en el sanatorio. No puede uno imponerle, son derechos del paciente y él los imponía", indicó el ex médico del astro.

Y remarcó: "Diego tenía un problema de adicciones pero no había llegado a un grado de insania".

"Nadie se animaba a entrar a la habitación de Diego cuando estaba muy mal. Todos me miraban a mí pero porque sabían que el único que se lo podía presentárselo era yo, porque no se animaban ni hablarlo directamente", precisó el doctor.

Y aseguró que hizo todo por él: "A Diego yo lo llevaba al dentista. Al dentista llevo a mi hijo, no veía a nadie que se haga responsable y yo lo llevaba. Mil veces pensé en dejar a Diego pero era como dejar a un padre y no lo iba a hacer. Lo dejaba solo".

"Yo lo noté deprimido, no dejaba entrar a la habitación a nadie, salvo a mí. Médicamente se hizo lo mejor que se pudo en un paciente que no quería tener un médico cerca", cerró Luque.

