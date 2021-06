Leonor Schwadron, la esposa de Mauro Viale, habló por primera vez: "Vamos a hacer un homenaje el día del padre"

Este martes, Leonor Schwadron habló por primera vez de la muerte de su pareja, el periodista Mauro Viale, el padre de sus dos hijos, Ivana y Jonatan. La psicóloga contó cómo atravesó el duelo tras la partida del conductor de América y A24.

"Yo estoy bien, me descubrí más fuerte de lo que imaginaba. Trato de darles mucha fuerza a mis hijos, de disfrutar a mis nietos, y de no generarles a ellos una preocupación", afirmó Leonor, que hoy se apoya en su familia para salir adelante, en una entrevista con Pía Shaw para el programa El Espectador, de la CNN Radio.

La mujer del periodista lo recordó con palabras de muchísimo afecto. "Los mejores legados que dejó Mauro fueron dos. El primero fue el amor por la familia, eso de ser un defensor acérrimo de los suyos, de ser un padre de padres. Y el segundo fue el trabajo, donde también fue como un padre para muchos. Un padre y un maestro. Tengo el orgullo de haber sido, y seguiré siendo, la mujer de Mauro Viale", resaltó.

Leonor también se refirió a la salud de su hijo, Jonatan, que estuvo internado con COVID-19. "Por suerte Jony pudo superar el coronavirus, que se le había puesto difícil. Pero mis chicos me cuidan. Jony no quiso que yo hablara con los doctores cuando estuvo internado, me hizo esa especie de blindaje para que no me pusiera mal", sentenció.

LEER MÁS El mensaje de Jonatan Viale recordando a su papá: "Te necesitamos"

Por ser contacto estrecho, Leonor debió guardar aislamiento y no pudo despedir a Mauro. Lo hará el día del padre. "Vamos a hacer un homenaje el día del padre, en el cementerio Israelita. Haremos una ceremonia junto a nuestros hijos y nietos, que estará a cargo del rabino que casó a los chicos, que se llama Daniel Goldman. Para mi va a ser un soporte emocionar", indicó.

"Yo estoy al frente ahora para que mis hijos sigan al frente. No tengo más que palabras de agradecimiento para Mauro. El me hizo crecer, me enseñó miles de cosas, me llevó a la televisión y fui la primera que hizo sicoanálisis en la tele. Era y seguirá siendo un motor para nosotros. Cuesta, pero la vida sigue", sentenció.

"Ahora yo dejé el departamento que compartíamos y estoy viviendo en otro lado, que acondicionaré para cuando pueda recibir pacientes. Me hacía mal esa sensación de ausencia, de vacío, y era un lugar muy grande. Y por supuesto, tendré que hacer sicoanálisis para ir superando esto", finalizó Leonor.

LEER MÁS Jonatan Viale volvió a la radio después de su internación: "Soñé que mi papá nos abrazaba fuerte y no tuve más fiebre"