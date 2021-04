Leonor Benedetto y su increíble charla con un ladrón en pleno robo

Leonor Benedetto estuvo el martes como invitada a "Los Mammones", América, y contó su increíble anécdota con un ladrón en pleno robo.

"Estábamos grabando y tuve una época de ficciones de delincuentes y teníamos como un protocolo de ver armas, te enseñaban a cargarla, apuntar, todo eso durante seis meses. Hacen un break en el estudio y voy al bar de la esquina a tomar un café", recordó la destacada actriz.

Y ahí siguió: "Cuando tomo la puerta para abrirla, un pendejo con un arma me dice: entrá. Le digo: dale, dejate de joder, no seas boludo que tengo que retocarme el maquillaje. Pará, fue largo esto".

"Ahí me di cuenta y él además me conoció y se perturbó mucho. Y ahí le dije: dale, pasa. Ya había entrado su cómplice y estaba con el cajero. Yo me fui a mi mesa y empezó a agarrar celulares y billeteras pero para mi lado no vino", finalizó Leonor entre risas.

Y luego, Jey Mammon le preguntó por Facundo Arana: "¿Es tan bueno como dicen?", le consultó el conductor. Y ella respondió: "No, pero por eso lo quiero, por suerte no es perfecto".

