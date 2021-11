Leonardo Puga (imruso): El fotógrafo del FreeStyle argentino llega al Espacio Cultural Carlos Gardel

Es el fotógrafo más famoso del ambiente musical del FreeStyle argentino. Su cuenta @imruso es un libro abierto de la nueva historia del Rap local, objeto de culto para miles de aficionados y también para los mejores FreeStylers de habla hispana. Sus instantáneas, cargadas de la magia y energía únicas de este género musical, llegan al prestigioso Espacio Cultural Carlos Gardel, bajo el nombre de “FreeStyle by imruso”, la muestra virtual imperdible que se podrá ver desde el 23 de noviembre al 3 de diciembre.

FreeStyle by imruso se podrá disfrutar mediante un vídeo a través de la fanpage del Espacio Cultural Carlos Gardel. El clip, realizado por la productora Ser Audiovisual, expondrá una selección de 25 fotos de cantantes freestylers en acción y en diversas competencias: Emanero, Bhavi, khea, Replik, Ysy A, El Misionero, Trueno, Papo, Chuty, Seven Kayne, Duki, Stuart y Sub.

Podes ver la muestra en: https://fb.watch/9s9gGweqE1/

El Espacio Cultural Carlos Gardel con la coordinación general de Fernanda Guerrero, esta vez bajo la modalidad virtual, abre la posibilidad a nuevas tendencias artísticas como FreeStyle by imruso. La muestra, con la curaduría de Florencia de la Vega, ofrecerá al espectador la posibilidad de conocer algunos de los aspectos y emociones que propone este género musical único por su energía y personalidad.

Perteneciente al Ministerio de Cultura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, El Espacio Cultural Carlos Gardel - Dirección General de Promoción del Libro, Bibliotecas, y la Cultura, es uno de los principales actores en la impronta de la identidad barrial donde se desarrollan diversas actividades: muestras plásticas, talleres, espectáculos, encuentros vecinales, actividades para escuelas y diferentes instituciones de la zona.