Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Leonardo Greco publicó una repudiable encuesta en Twitter que sostenía: "Hay un incendio y podes salvar solo a una", y dio los nombres de Mónica Gutiérrez, Laura Alonso, Gabriela Michetti y María Julia Oliván como opciones. publicó una repudiable encuesta en Twitter que sostenía:y dio los nombres decomo opciones.





Embed Hay un incendio y podés salvar solo a una. — Leonardo Greco (@LeonardGreco) 26 de noviembre de 2018



Tras las palabras de Gutiérrez y Oliván, este medio se contactó en exclusiva con Greco quien se refirió a este tema y aclaró que no hay violencia de género en la encuesta planteada.

"Dado el revuelo que causó el tuit en el formato de encuesta que es un formato que tiene Twitter, puede caer mal, lo admito, pero hay que ver cómo está formulada y no mandé a prender fuego a nadie, todo lo contrario", manifestó el conductor.







"Hemos consultado con un equipo importante de abogados, a la ex presidenta de mujeres jueces, que era la representante de mujeres jueces de todo el país, formadora de jueces en el tema violencia de género, y me dice la ex magistrada que esto no se encuadra para nada en violencia de género".





"Lo que a mí me parece es que es una fake news y se van a tener que atener a las consecuencias. Esto no es violencia de género. Van a ver las preguntas que yo hago y a veces son todos hombres y a veces hombres y mujeres", argumentó.





"No es violencia de género y no me metí con la cristiandad, no tiene nada que ver. Más que nada trato de encontrar valores. Yo lo sé, me expongo porque estoy definido políticamente y desde allí pregunto sobre personas que también están definidas políticamente", cerró Greco.