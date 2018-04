Leonardo Cohen Arazi se presentó en la Fiscalía y quedó detenido

Leo Cohen Arazi se entregó este miércoles en la fiscalía de Avellaneda, según le confirmó una fuente de la investigación a TN.com.ar. El relacionista públicose entregó este miércoles en la fiscalía de, según le confirmó una fuente de la investigación a

La titular de la UFI 4 de esa localidad, María Soledad Garibaldi, investiga si el hombre formó parte de la red de prostitución en Independiente.

Durante la jornada, PrimiciasYa.com también logró hablar con el RRPP, quien se refirió a su situación personal tras el escándalo con menores de edad en Independiente.

Esto nos decía:

"Estoy pasando un mal momento personal, vengo pasando por una depresión por temas que nada tienen que ver con esto pero que esto lo agrava. Por temas que tienen que ver con mi negocio", nos contaba Arazi.

"Siempre lo hice en contacto directo, nunca hubo intermediarios ni nada. Yo trabajé durante más de diez años en boliches serios. Yo nunca abusé de un menor, el delito me parece aberrante. Nunca participé de una red de trata y nunca le ofrecí a nadie prostituirse, y lo digo por la gente de Gran Hermano que anda diciendo eso. Sí ofrecí presencias en boliches", explicó.

"Están circulando tuits míos del 2012 donde hablaba del caso Grassi y me parecía aberrante. Era por eso. Recién estoy haciendo el duelo de mi padre, se me junta todo. Lo único que me queda es mi mamá que no la veo desde el viernes. Estoy preso sin estar preso", explicó más tarde.

"Estoy con una depresión psiquiátrica y psicológica hace cuatro meses y medicado. Ahora tengo ataques de pánico también. No salgo a dar notas con cámara porque tengo miedo que me linchen, la condena social es muy fuerte", cerraba entre lágrimas.