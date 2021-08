Leo Sbaraglia se disculpó con Dalma Maradona: "Fue un malentendido"

Después del ida y vuelta que tuvieron Leo Sbaraglia y Dalma Maradona, por un comentario de él al referirse al retraso de la serie "Maradona, sueño bendito", el actor volvió sobre el tema y aclaró los tantos explicando que fue todo una confusión que la hija del Diez malinterpretó, por lo que se disculpó con ella a través de un mensaje privado.

Lo cierto es que todo este entuerto comenzó un par días atrás cuando, en una entrevista radial con Marcela Coronel, Sbaraglia comentó la incertidumbre de todo el elenco de la serie sobre la vida de Diego Maradona con respeto a por qué aún no tiene fecha de estreno en la plataforma de Amazon, y mucho menos por qué está demorado el rodaje de la segunda temporada.

Claro que, como era de esperarse, la más polvorita de las hijas del Diez no tardó en responderle. Así, Dalma Maradona dijo lo suyo desde "Un día perfecto", el programa de Radio Metro en el que trabaja, en el que defendió a los suyos.

Así las cosas, en las últimas horas Leo Sbaraglia hizo un nuevo descargo donde aclaró la situación. Fue en una nueva entrevista radial en el programa de Coco Sily, "Fuerte al medio", en Radio 10. “Lo que pasó con Dalma fue un malentendido. Le dejé un mensaje privado en su Instagram hace un ratito explicándole lo que dije y qué pasó", comenzó detallando el actor.

"Si ustedes escuchaban la nota que yo hice, primero conté que Claudia fue alumna de mi mamá y que teníamos la mejor onda. Marcela Coronel lo sabía y me preguntó por eso. Entonces, en medio de toda la confusión y angustia que tenemos sobre la serie y que estamos esperando un año y medio para rodarla, hice un comentario que se malinterpretó", aseguró Leo sobre la raíz del enojo de Dalma Maradona.

"Dije que nosotros como actores de la serie también estamos muy expectantes, no sabemos nada de cuándo se va a estrenar o qué va a pasar. Y agregué que después de la muerte de Diego, a quien todos amamos, seguramente había cambiado el escenario y habían cambiado las reglas del juego y había que volver a repartir la torta. Pero no estaba incluyendo a Claudia en particular ni a nadie. Sino hablando de algo genérico que me parece lógico. No lo dije ni siquiera como algo negativo", continuó detallando el actor.

"No sé por qué Dalma lo tomó como algo personal contra ella. Y además como todos los medios necesitan nutrirse de escándalos... Acá no hay ningún escándalo. No pasó nada. Yo a Dalma la quiero, estoy de su lado y en la misma trinchera que Claudia, Gianinna y Diego. Todos los amamos y respetamos a ellos. Estamos de su lado. Lo que más quiero en el mundo es desactivar este malentendido con Dalma”, se afirmó y recalcó para que dejarlo bien claro.

De esta manera, repitió una vez más sobre sus disculpas para con Dalma Maradona, "Lo hice en privado y ahora lo hago en público. Sólo fue un malentendido y quería aclararlo", repitió el actor.

