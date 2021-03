Leo Montero echó a una compañera de su programa de radio en medio de un aislamiento preventivo: "Horrible todo"

La semana pasada, el Tucu López contrajo coronavirus al igual que otros compañeros de "Sex, viví tu experiencia", la obra de José María Muscari.

"Por el momento, Noelia Marzol (que está embarazada de 6 meses), el Tucu López, novio de Jimena Barón, y Tripa dieron positivo", dijeron en "LAM".

Este medio intentó comunicarse con el Tucu López para preguntarle cómo la estaba pasando pero el novio de Jimena Barón nunca respondió.

Y el locutor, además de trabajar en "Sex", es integrante del programa radial de Leo Montero, "Bonus Track" de Radio Metro. Por tal motivo, todas las personas de ese ciclo debieron aislarse por precaución, entre ellas la mujer del animador, Malu Tedesco, y la comediante Connie Ballarini.

Pero este lunes, Connie les comunicó a sus seguidores que la echaron del programa y la decisión la tomó Montero. Mientras se encuentra cumpliendo al aislamiento preventivo, Ballarini contó: "El lunes pasado voy a la radio y ahí me enteré que el Tucu estaba con Covid. Me quedé sorprendida y el programa se hizo como siempre. Cuando terminó me fui a hisopar y me aislé. Luego, el martes, hablé con los médicos y me dijeron que aunque me de negativo me tengo que aislar una semana".

"El miércoles, cuando me conecto al zoom para salir al aire, me hacen esperar y no me puedo conectar. Y les aviso que estoy para salir por teléfono y me dicen que no quieren por zoom ni teléfono", detalló.

Luego relató: “Al otro día, me llama el conductor, el miércoles a la tarde, mientras estoy aislada. Me dice: ´Mirá Connie estuve pensando en estos días de aislamiento (un día) y ya lo venía sintiendo (un mes de programa) y no sé si me dijo no encajás, o algo así”.

Y al instante completó los supuestos dichos de Leo Montero: “No se armó la mesa como yo quería, así que te voy a pedir que no vengas más. El programa irá más por el lado deportivo. Me dijo 'qué querés que diga al aire?' y al final no dijo nada. Todo lo que yo pienso me lo guardo y ustedes saquen sus propias conclusiones".

"Estoy en shock y no me lo esperaba. Nunca me dijeron nada antes. Todo lo que me decían era con buena onda y de un día para el otro me dicen que no venga más", dijo angustiada ya que el ciclo había debutado hace menos de un mes.

PrimiciasYa.com se contactó con Connie Ballarini para saber cómo seguirá esta situación, ya que tiene un contrato firmado, y reafirmó: "Es tal cual como dije en mis historias. Horrible todo, estoy muy mal. Me sorprendió mucho lo que pasó. Ahora hablé con las autoridades de la radio para ver el tema del contrato. Me llamaron el Tucu y compañeros de la producción, nadie entendía nada. Una lástima".

