Leo Montero adelanta cómo será su nuevo programa en América: "Soy un tipo aguantador a la hora de hacer tele"

"Desde el 20 de junio 'Estamos a tiempo' de informarnos, entretenernos y emocionarnos", anuncia la promoción del nuevo programa de Leo Montero que se emitirá por América y A24 los domingos de 15 a 19 horas. Este ciclo marca la vuelta del animador después de haber estado en el canal del cubito allá por los años 1995 y 1996.

Según contó el mismo el conductor de radio y televisión en diálogo con PrimiciasYa.com, "Estamos a tiempo" será un InfoMagazine que, además de los temas de actualidad y entrevistas, tendrá el ya conocido segmento “Pocas pulgas", donde Leo ha logrado que centenares de perros consigan un hogar mediante la adopción.

A Leo Montero lo acompañarán: el emblemático locutor BB Sanzo, Cora Debarbieri, Hernán Letcher, Martin Candalaft y Nicolás Goity: "Estoy en la producción general también con Martín Kweller de Kuarzo y estamos asociados a Damián Bacman que tenía ese mismo horario con muchos de los chicos que laburaban con Mauro Viale. Estoy feliz porque es un popurrí de todo lo mío que vengo haciendo, notas, actualidad, pocas pulgas y capaz algún juego con el invitado del día", comenzó diciendo el conductor.

Y luego recordó: "Yo arranqué en Córdoba haciendo programas de seis horas. Ya ahora estoy por cumplir 50 años. Pero soy un tipo aguantador a la hora de hacer tele, en un momento con AM y PM hacíamos 5 horas diarias con Vero (Lozano) en Telefe. Soy como que me la banco y por eso distribuí mi año lo que quedaba... Del Nueve nos fuimos a Net sabiendo que era algo transitorio. Canal 9 nos quería de nuevo pero tuve una hermosa reunión con Liliana Parodi y dije que me encantaría volver a América donde nunca más volví. Estuve en todos lados pero nunca volví hacer algo así de fuerte, y finalmente se dio. A lo que voy es que me quedé con la tita diaria de la radio en Metro, tele los domingos, más todo lo que yo tengo de la NBA, el programa los viernes y los partidos", señaló en relación a sus actividades laborales.

Sobre el día y horario en que irá el programa, indicó: "Yo soy un tipo laburador, mi mujer me acompaña en todo. En nuestro caso como no tenemos hijos porque así lo decidimos, tenemos cuatro perros, somos laburadores de toda la vida y ella está acostumbrada a todos los horarios que tenemos por nuestras profesiones, al margen que sea domingo o el horario que fuese. Y cuando las cosas se hacen porque a uno le gusta, es todo más fácil".

Después de la inesperada y triste muerte de Mauro Viale, a los 73 años, de un infarto masivo provocado por una trombosis, en el sanatorio Los Arcos, donde se encontraba internado tras contraer coronavirus y complicarse su cuadro por una neumonía bilateral, el Grupo América le propuso a Montero ocupar ese horario con un nuevo proyecto: "Yo no lo conocí a Mauro y gran parte del equipo que se armó en esta especie de fusión, algunos hicieron aire con él y trabajaron en su programa. Todos tienen un gran recuerdo y un gran cariño por él como un gran maestro del periodismo. Eso me gusta y lo valoro mucho. De todas maneras no tiene nada que ver lo que ha hecho él y hago yo, es un programa nuevo que lo único que tiene en común es esta fusión que cuento y el horario".

Leo es un conductor con amplia trayectoria que con el paso de los años se ha destacado en conducir ciclos de entretenimientos. Ahora hará algo diferente: "A mi me gusta hacer entretenimientos, hasta me lo piden, pero a veces no quiero yo. Ya me aburrí. Los formatos de juego hay que buscarle la vuelta porque sino son todos los días iguales y la gente se cansa y a mi también se me torna aburrido. Esto va a tener de todo un poco, soy inquieto y curioso. Cuando me veo estancado en el mismo formato me empiezo aburrir y cuando me aburro cagué. Yo en América estuve en el 95 y 96 y recién vuelvo ahora. En el 97 me llaman de Telefe para hacer Adivina Adivinador con Toti Ciliberto, y eso fue una explosión a nivel personal y profesional. Cambió mi vida y ya desde ahí quedé como conductor. Y ahora me entusiasma mucho encarar este desafío".

Al ser consultado sobre qué ve en televisión, sorprendió al confesar que "No veo tele, veo muy poco. Estoy informado de todo, pero no veo. Iba mucho al cine y la pandemia me obligó a empezar a ver series y me copé con eso. Y hasta los partidos de la NBA los termino viendo por la compu, por comodidad o porque puedo ver varios a la vez. Pero prendo menos la tele y elijo otros dispositivos para ver. Cada tanto hago un zapping, incluso lo mío. No soy de verme. Sé lo que hay pero no me clavo ni en pedo dos horas mirando tele".

Por otro lado, se refirió a su enojo con Susana Giménez cuando el año pasado la diva compró a su nueva perrita Rita. Como laanimadora no tuvo mucha paciencia en ese momento, y como Rita la mordisqueaba en los brazos y las piernas, tomó la decisión de devolverla al criadero hasta que sea más grande. "No se devuelven perros como hacen las señoras mayores", había dicho Leo en su programa "Mejor de noche" que se emitía en El Nueve.

"Yo no tengo ninguna cuestión personal con ella, pero por ahí en la calentura, y no por ella, sino que mucha gente que compra animales y es una lucha permanente. Pero la acepto y la abrazo y sé que estoy en esa. Lo que no quita es que me caliente", empezó diciendo Y luego contó: "Yo hace diez años que soy vegetariano y mi mujer también, y hace tres años que soy vegano. Amo los animales y para mí tenemos los mismos derechos. Y el tema de los perritos puntualmente, siempre castigo con esa información, porque a los criaderos no les importa los perros, solo le importa el negocio y venderlo a 180 lucas. Es un negocio y los tienen en mal estado y en malas condiciones, y después nosotros terminamos promocionando a una cachorra mamá que ya parió 5 años seguidos y cuando no les sirve más la dejan destrozada en la calle. Hay que adoptar y no comprar, y tiene que ver con los planes de castración nacional que el Gobierno nunca hizo, ni este ni el anterior ni el anterior y ni en 100 años para atrás. Con la ley de maltrato animal, que cuando la crearon fue mal llamada Sarmiento, fue muy efectiva pero hoy ya no. Hoy las penas deberían ser durísimas porque los tiempos han cambiado y la violencia ha cambiado. Y si vos tenes la posibilidad de ser alguien público y dar el ejemplo, a mí me gustaría que hubiesen muchos más dando el ejemplo. Yo soy vegano y a mí no me gusta que se usen a los caballos ni para el hipódromo ni para la policía, no me gusta que se utilicen los animales para todo. No hay necesidad y tiene los mismos derechos para vivir como nosotros. Nosotros los humanos nos hemos encargado de hostigar y manipular a gusto y placer para lo que querríamos. Y estoy en desacuerdo totalmente en una persona que no entiende el concepto y lo mejor es ir informándole y decirle que no compre un perrito porque se le está haciendo un favor a un tipo que está haciendo un mercado y solo le interesa el dinero. Hay 20 millones de perros en situación de calle en todo el país. Entonces es una locura ver que compren perros. De ahí mi crítica a Susana, la conozco de hola y chau, pero entiendo que por ahí no entiendan este concepto o que la información no sea tan fuerte para entender que sería más piola adoptar que comprar", remarcó Montero.

LEER MÁS Celeste Muriega puso en aprietos a Soledad Fandiño: "¿Sos de mi team de solteras?"

Por último, y en cuanto al plano personal, Leo reveló que con su mujer, Malu Tedesco, "no quisimos ser padres. Podemos biológicamente y todo, tampoco tenemos incluso problemas de adoptar, todo eso no es un rollo para nosotros. Llevamos 18 años juntos y estamos muy felices y de novios permanente. Ella no tiene un gran deseo de ser madre y yo tampoco de ser padre. Estamos muy bien así y cada vez hay más gente que piensa así como nosotros. Respetamos todo obvio. Estamos a tiempo en seguir pensando en querer vivir así sin tener hijos. Es nuestra manera y estamos cómodos así".