Leo García sufrió una tremenda golpiza de una patota homofóbica

"Esto no es un maquillaje", arrancó diciendo Leo García en un video que subió a sus redes sociales. En las imágenes se lo puede ver al cantante con el rostro todo ensangrentado, luego de sufrir una golpiza en su barrio de General Rodríguez por parte de una patota.

"Así me dejaron en General Rodríguez, el lugar donde vivo. Hablé con un chico y le tiré una onda gay y así respondieron", comentó sobre los motivos por los cuales este grupo de personas decidió golpearlo.

"El chico que me pegó pensó que por ser homosexual yo estaba molestando. Hay homofobia, este país no cambia más. ¿Qué importa quién ganó? ¿Qué importa quién perdió? La homofobia no para más. A mí me pegaron por eso. ¿Saben qué quiero? Morirme. ¡Este es un país maldito!", señaló García.

Y siguió: "Si ustedes me quieren tienen que defenderme. Miren cómo me pegaron. ¿Por qué? Fue en General Rodríguez. No tengo palabras y no quiero acusar a nadie porque no me dolió, pero me hicieron esto. Me pegaron porque volví a un kiosco que queda al lado de El Gran Capitán. Yo volví y así me pegaron".

Además, García aseguró no saber quién es el hombre que lo golpeó y deseó a sus seguidores "amor y paz". "Esto es cómo me respondió la gente de donde yo nací (por General Rodríguez). ¿Sabés qué? No duele, se resiste. ¡Aguante Jesucristo! Yo voy a seguir adelante y voy a ser un artista popular", añadió.

"Esta gente mala de Rodríguez que me quiso matar, que me hizo sangrar... ¡A mí no me dolió! Me la banco. Esto es el aguante. Quizá necesitaba esto, que alguien me pegara. No estoy drogado, ojalá estuviera drogado. Tomé un poco de alcohol y me pegaron", afirmó luego, ante los comentarios de sus seguidores sobre el estado en el que se lo veía en las imágenes.

"Es sangre, me pegaron. Fui maltratado por unos tipos que no sé quiénes son. Me pegaron mucho en General Rodríguez. Pero yo voy a seguir tocando. Quiero que sepan que Leo García se la banca", sumó sobre el hecho que, según denunció en las redes, ocurrió en las inmediaciones de la avenida Juan Domingo Perón al 100.

Y cerró: "Vino un pibe que no sé ni quién es, pero hay una agresión muy grande en nuestro país. Me rompieron la cabeza. ¡Esto es sangre! No se puede, no podemos vivir en un país así. Es muy triste vivir en este país. Estamos terribles, no sé por qué la gente tiene tanta maldad".