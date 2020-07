Leo García contó que tuvo una recaída en el consumo de drogas

Leo García hace dos años tomó la decisión de dejar de fumar marihuana. La modificación vino acompañada de aspectos físicos, cirugías en la cara, y claramente un tratamiento psicológico que llevó con profesionales.

Sin embargo, en una entrevista para la web de radio Mitre, el músico admitió que tuvo una recaída. “La droga no te hace estar en el estado puro. Yo, por ejemplo, no podría hacer un show en vivo colocado, no sería yo en un 100 por ciento. Lo mismo cuando componés y te sale una canción hermosa, es porque no tuviste la cabeza invadida”, contó en la charla tras reconocer que volvió a recaer en el vicio.

Pero las cosas no salieron como esperaba: "Me agarró paranoia", admitió. “Yo consumí marihuana y ahora en el encierro quizás a alguien le puede servir. Pero a mí me daba mucha angustia en el pecho”, dijo.

El músico contó que realizó un tratamiento con el mismo especialista al que recurrió Chano Charpentier, quien relacionó que la opresión que Leo sentía tenía que ver con el porro.

LEER TAMBIÉN: Leo García presenta su nuevo single y video "Todo lo que Tengo"

“Yo fumaba todo el tiempo. Me dio una pastilla para dormir y entonces dije que a partir del otro día no fumaba más. Y no sabes lo que sufrí. Una abstinencia terrible”, admitió entonces para ayudar a este cambio de vida se convirtió en vegano.

Pero los más de 100 días de encierro lo hicieron volver a pensar en fumar y al hacerlo no le fue nada bien. “Me agarró paranoia y lo dejé. Me sentía mal de vuelta. Después recuperé de nuevo el semblante. Estuve como dos años sin fumar. Ya no tengo adicción, hice muy bien el tratamiento que dura seis meses”, dijo.

“Yo consumí diez años. Frenar costó un montón y me cambió la vida”, confesó y agregó: “Recaídas siempre hay. No por esto me transformé en la persona más perfecta del mundo, soy un desastre. Hay que cuidarse de los excesos y este encierro te ayuda mucho a reflexionar”.

LEER TAMBIÉN: ¡Irreconocible! La impresionante transformación de Leo García