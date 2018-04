Leo Cohen Arazi: "La condena social es muy fuerte, yo me considero inocente"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





martin bustos.jpg



"Estoy pasando un mal momento personal, vengo pasando por una depresión por temas que nada tienen que ver con esto pero que esto lo agrava. Por temas que tienen que ver con mi negocio", comentó Arazi.



"Yo no tengo absolutamente nada que ver. Del único pecado que se me puede acusar es de ser gay. Y como gay, no soy muy fachero, a veces he pagado a mayores de edad para tener relaciones sexuales. A mayores de edad".





"Siempre lo hice en contacto directo, nunca hubo intermediarios ni nada. Yo trabajé durante más de diez años en boliches serios. Yo nunca abusé de un menor, el delito me parece aberrante. Nunca participé de una red de trata y nunca le ofrecí a nadie prostituirse, y lo digo por la gente de Gran Hermano que anda diciendo eso. Sí ofrecí presencias en boliches", explicó. explicó.



"Estoy a disposición de la Justicia si tengo que ir a declarar y si soy culpable de algo pagaré por lo que tenga que pagar. Yo me considero inocente y creo que no cometí ningún delito salvo que ser homosexual o ser semita, que creo que es por lo único que se me está pegando en las redes. Yo nunca estuve con un menor de edad ni nunca abusé de un menor. Me parece aberrante".





"Están circulando tuits míos del 2012 donde hablaba del caso Grassi y me parecía aberrante. Era por eso. Recién estoy haciendo el duelo de mi padre, se me junta todo. Lo único que me queda es mi mamá que no la veo desde el viernes. Estoy preso sin estar preso", explicó Leo.





"Estoy con una depresión psiquiátrica y psicológica hace cuatro meses y medicado. Ahora tengo ataques de pánico también. No salgo a dar notas con cámara porque tengo miedo que me linchen, la condena social es muy fuerte", cerró entre lágrimas.













dialogó en exclusiva conde su situación personal tras el escándalo con menores de edad en el clubpor el cual está detenido el árbitro