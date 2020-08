Leo Alturria reveló la dura infancia que tuvo: "Mis hermanos iban a un restaurante a pedir lo que sobraba"

Leo Alturria, novio de Lizy Tagliani, relató los momentos difíciles de su dura infancia que atravesó y admitió que con sus hermanos llegó a alimentarse con las sobras de un restaurante en el que trabajaba su mamá.

“Mi mamá laburó en comercio, lavando ropa, cuidando gente mayor y en un restaurante. A veces a la noche mis hermanos iban al restaurante a pedir lo que sobraba, a mí me daba vergüenza, pero ahora lo puedo contar”, señaló el cordobés en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Y agregó: “Me gusta volver a ese restaurante y sentarme a comer en una mesa como corresponde”.

Sobre aquellos duros momentos, el rugbier explicó: “La verdad que me tocó pasar a ser el hombre de la casa desde muy chiquito, me tuve que hacer cargo de mis hermanos desde que era muy chiquito".

"Había semanas donde iba al colegio y el finde embolsaba en un supermercado por la propina, por suerte siempre aprendí de los valores de trabajar desde chico”, siguió Leo.

Y sobre su relación sentimental con la conductora, comentó: “La condena social es impresionante como te machaca, yo sé lo que siento por ella, ella sabe lo que sentimos cada uno y no me importó el resto, si soporté muchas críticas, me banqué comentarios. No tenía un sostén más que el de Lizy, de hecho ella se quebró. Fue en ese momento que hubo una pequeña crisis entre nosotros que salió al aire”.