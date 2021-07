Leo Alturria, el novio de Lizy Tagliani, se postuló para "La Academia"

Leo Alturria, el novio de Lizy Tagliani, sorprendió al contar que quiere abrirse camino en el mundo del espectáculo. La pareja de la conductora estuvo en Los ángeles de la mañana, el programa de Ángel de Brito en El Trece, y reveló que le gustaría estar en La Academia de ShowMatch.

"Cuando te vimos con Lizy en el living de Susana Giménez, todos decíamos que eras un cholulo... ¿A vos te gusta la tele? ¿Te gustaría ser famoso?", le preguntó Cinthia Fernández.

"Sí, bueno... al principio de la relación, me mostré bastante, pero después retrocedí porque recibí muchos ataques", precisó el invitado y advirtió que ahora se siente más confiado para poder afrontar un proyecto profesional en el medio. "Ella me apoya y siempre me dice: 'si te gusta, hacelo', 'mové un poco el Instagram, subí fotos...'", comentó.

"¿En un momento se dijo que vos ibas a estar en el Bailando?", indagó Pía Shaw. "Sí, en 2020 me convocaron, pero después se pinchó todo por el tema del COVID-19", sostuvo. "¿Pero te gustaría? ¿Te ves en La Academia?", retrucó la panelista. "Sí, me gustaría", afirmó Alturria.

"¿Y Lizy te apoya en ese sentido?", consultó Mariana Brey. "Sí, ella me apoya muchísimo", resaltó la pareja de la conductora de Trato hecho (Telefe).

"¿Y sos bueno para el baile?", preguntó el conductor de Los ángel es del mañana. "Sí, me defiendo", concluyó el invitado, que espera el llamado de Marcelo Tinelli.

