Leo Alturria habló de la salud de Lizy Tagliani tras dar positivo de Covid-19

Hace unos días, Lizy Tagliani confirmó desde las redes sociales que había dado positivo su test de Covid-19.

"Quiero contarles que mi test por Covid-19 ha dado positivo. Por suerte, me siento bien. Estoy en casa manteniendo todos los cuidados necesarios. Gracias a todos por su amor incondicional. estoy sin ningún sintoma aún... voy a procesar esto y vuelvo a contestar dudas. Abrazo", escribió la conductora.

Leo Alturria, novio de Tagliani, habló en el ciclo "Nosotros a la mañana", El Trece, sobre cómo se encuentra su pareja por estas horas.

LEER MÁS: Se conoció el resultado del test de coronavirus a Santi Maratea

"Con Lizy hablo bastante seguido, ella se siente bastante bien, no tiene síntomas, yo le voy preguntando a ver cómo se siente, me dice que está bárbara, se viene tomando la fiebre, está espléndida", explicó el rugbier en un mensaje de voz que le envió a Tomás Dente.

Y agregó: "La cagada es que dio positivo, pero más allá de eso la viene llevando bárbaro". Además confirmó que también se hará el correspondiente hisopado.

LEER MÁS: Lizy Tagliani recordó a su mamá Tina en el día del padre

"Yo también estoy bien, no tengo síntomas, no estoy con un cuadro febril. De hecho estoy entrenando, como lo venía haciendo siempre, no siento fatiga muscular, cansancio, no he perdido sentido del gusto, la verdad que con los síntomas vengo bastante bien", comentó Leo sobre su salud.