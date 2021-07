Lejos del periodismo, la nueva vida y el nuevo emprendimiento de Romina Malaspina

Romina Malaspina sorprendió a sus seguidores con una nueva faceta en su vida. En una historia en Instagram, la ex conductora de Canal 26 contó que está enfocada en el mundo de las criptomonedas.

En un video que subió a sus historias, la ex Gran Hermano dio algunos consejos para incentivar a sus seguidores a comprar criptomonedas. "Hay mucha gente que quiere empezar de cero, háganme saber si necesitan algo. Puedo hacer un vivo o una transmisión por Twitch para que aprendan", expresó. “Esto es increíble, es lo que se viene y hay lugar para todos”, destacó.

En otro posteo en Instagram, la rubia mencionó un plataforma que ofrece la posibilidad de comprar criptomonedas y muchos usuarios empezaron a dudar de su repentino interés por el mundo de las criptomonedas: ¿Es a caso una experta en el tema o es un chivo encubierto?

“No se preocupen si no se metieron a esto de las cripto aún, lo importante es que tengan curiosidad. Obviamente el tren de bitcoin ya pasó, pero sí sirve comprar monedas que están mas baratas”, sostuvo Malaspina.

La ex Gran Hermano remarcó que la cotización de algunas criptomonedas es muy variable, pero que no es algo para preocuparse. "Hoy me desperté y la mayoría de las monedas de mi portafolio estaban en suba. Ahora, están en baja. Esto no es malo, el mercado de criptomonedas se mueve constantemente, la clave es comprarlas cuando bajan, y cuando suben venderlas y comprar otras. Eso es básicamente lo que yo hago con mis criptomonedas”, sentenció.