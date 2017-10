Leandro Penna visitó a familias desemparadas en Iquique: "Me conmovió de cerca"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Leandro Penna recorrió, charló y ayudó a familias que viven en Iquique, al norte de Chile. El modelo se conmovió con la situación de extrema pobreza que viven miles de familias allí y dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com sobre esa fuerte vivencia. recorrió, charló y ayudó a familias que viven en. El modelo se conmovió con la situación de extrema pobreza que viven miles de familias allí y dialogó en exclusiva consobre esa fuerte vivencia.



"La pobreza existe en todos lados pero la diferencia es el tipo de pobreza, la forma de vivir, y a veces la falta de voluntad del Estado en solucionar el problema cuando existe la solución. Entonces es ahí cuando indigna ver a más de veinte mil familias, 80 mil personas, que merecen vivir dignamente y no entre la basura y peleándose por un terreno".





Agregó sobre lo vivido en primera persona: "Me conmovió de cerca, estuve recorriendo varios lugares y todas las familias tienen el mismo problema con la basura. No tienen luz ni agua. La gente hace guardia para que los ratones no se coman a los bebés. Inquique es todo un desierto y todos los campos que lo rodean son del Estado".

Embed



"Yo gracias a Dios tengo mi casa y puedo vivir en uno de los lugares más privilegiados de Santiago. Pero esto no es para mí, es una lucha para la gente, para que la gente los pueda escuchar. Soy un convencido de que todos pueden y merecen vivir mejor, la solución va a estar. A través de esto la gente que no los quiere escuchar ahora lo va a tener que hacer a través de la fuerza", cerró Penna.





Embed Está familia como millones de familia más necesitan ser escuchadas para poder llevarle una solución. Hay 10.000 viviendas en distintas tomas que están en situaciones anti humanas 10.000 familias que necesitan tener un techo digno, un promedio de 40 mil personas que están en esta situación. entre todos podemos lograr que cada uno pueda vivir mejor. Soy un convencido que cada uno podemos vivir mejor, solo falta trabajar más en equipo. Quiero lograr radicar todas las tomas en alto hospicio como en iquique. Yo sé que entre todos lo vamos a lograr que miles de familia tengan un hogar digno donde criar a sus hijos. #Iquique #AltoHospicio Una publicación compartida por Leandro Penna Oficial (@leandropennaoficial) el 13 de Oct de 2017 a la(s) 4:26 PDT