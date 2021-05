Leandro Penna elogió el sistema de vacunación de Chile y criticó al de Argentina: "Se hace todo mal"

Desde Chile, país en el que reside hace siete años, Leandro Penna participó de un live de Instagram con PrimiciasYa.com y contó que actualmente ejerce una profesión muy diferente. El ex "bañero de Marley", que ganó popularidad gracias a "El muro infernal" (Telefe) con Marley, contó cómo nació la faceta de ser verdulero.

"El año pasado estuve participando en el Bailando de Chile. Y como nos pasó a todos, la pandemia nos golpeó a todos, hay que reinventarse y encarar nuevos proyectos. Ahora tengo un emprendimiento de paltas, 'Paltas Royal', o sea soy verdulero como dicen", comenzó diciendo el modelo.

Y luego detalló: "He llegado a vender 150 mil kilos por semana mas o menos. Hasta el año pasado tenía un restaurante que tuve que cerrar, estaba por abrir una hamburguesería pero ahora estoy vendiendo paltas a grandes restaurantes y a lugares de sushi donde la palta es indispensable para hacer esa comida. Acá se consume mucho. Tengo 7 camiones propios y 25 empleados, toda una empresa digamos".

Además de considerarse "el rey de las paltas", contó cómo es el proceso desde que las compra hasta que las pone a la venta: "Compro en Perú y en México, estoy mandando palta a Europa y el mes que viene estoy por mandar plata a Estados Unidos".

Y luego Penna indicó: "En Argentina no podría haber llevado a cabo este proyecto, me están pidiendo que mandé para allá, pero bueno estamos viendo cómo hacer porque no es fácil por la inflación y los costos".

El Rey de la palta no come palta

"A mí me están diciendo el rey de la palta en Chile. Arranqué hace muy poco y ya estoy casi líder dentro del mercado. Y acá la palta ahora está muy cara porque es la primera vez en la historia en Chile que está más caro el consumo interno que la exportación. Se exporta a 3 dólares el kilo más o menos, y la caja de 10 kilos a 30 dólares. Más o menos vale eso. Y este año en Chile los 10 kilos vale 90 dólares", detalló Leandro sobre los costos actuales de la venta del fruto que le cambió su vida.

Pero, sorpresivamente confesó: "Yo te voy a decir la verdad, entre vos y yo, ¡no como palta! Es como el dicho 'En casa de herrero, cuchillo de palo'. He comido palta, pero ahora tengo tanta palta que ya no me llama la atención para comer. Yo tengo clientes que en sus casas comen 3 o 4 paltas por día, y digo '¿cómo hacen para comer tanta palta?'. Yo cada día tengo que hacer el control de las platas y abro 10 y 15 paltas, y están perfectas pero las termino regalando al de la bodega o al de la guardia. Pero no como palta".

Al ser consultado si tiene previsto regresar a la Argentina, dijo: "Por ahora tengo pensado quedarme en Chile. Hace siete años que estoy acá. Me habían propuesta para hacer algo en tele en Argentina, tengo a mucha gente querida que me tiene presente para proyectos, pero elijo estar en Chile por otra tranquilidad. No me importa ser verdulero, pero prefiero estar tranquilo".

Además, comparó una vez más la situación entre Chile y Argentina sobre cómo enfrenta cada país la pandemia: "Veía ahora que volvió Marcelo Tinelli, que lo criticaban por los protocolos, que bailaban habiendo una pandemia y todo eso. Pero a veces uno se olvida de lo demás, y la gente no tiene que ver solo lo que se ve en la pantalla. Acá en Chile también pasó que criticaban el Bailando el año pasado cuando yo estuve, y eso genera muchísimo trabajo. Y así como volvió Marcelo también hay que hacer que vuelvan las empresas, los gimnasios, los shoppings... Todo tiene que volver a la normalidad".

"No es que Marcelo vuelve y los otros no, que vuelva todo y se active todo de nuevo. La gente necesita trabajar y no aguanta más. Cuando las cosas bien, tenés voz y te tienen que hacer caso porque haces todo bien. Pero cuando vos haces todo mal, ya no tenés voz de autoridad. Se hace todo mal", remarcó.

Por último, Leandro Penna elogió el sistema de vacunación del país vecino: "Chile hoy es el país más vacunado de Latinoamérica y el segundo a nivel mundial. Acá se tomó como algo esencial que todo el mundo tenga la vacuna cuanto antes más allá de restringir. Acá en Chile los de 30 a 100 años están todos vacunados... Y ahora en Argentina dicen de nuevo que la gente no salga cuando la gente necesita comer, necesita trabajar para vivir. Y la ayuda del Gobierno no es para todos. Lo que ha hecho Tinelli de volver está fantástico y él volvió para darle trabajo a mucha gente. Yo tengo muchos amigos productores que han sufrido y que por primera vez en la vida no han tenido para comer. En Argentina todo llega tarde, nos creemos los más vivos a nivel mundial pero a la vez somos los más tontos. Económicamente tenemos para ir a buscar todas las vacunas, tenemos cómo salir adelante... Pero yo no entiendo ya que teniendo todo al alcance no se piensa ahora en que solo hay que vacunar. Hay que dejar de hacer otras tareas y pensar solo en la vacuna".

