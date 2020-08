Carlos Villagrán no fue convocado para la bioserie de "Chespirito" pero tendrá la suya propia en Netflix

El actor que hacía de Quico en la memorable serie "El chavo del 8" no fue tenido en cuenta por los hijos de Roberto Gómez Bolaños para lo que será la serie de la vida de su padre, aunque sí admitió que lo llamaron de la popular plataforma de streaming para armar la suya propia.

"El Chavo del 8", que protagonizó Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" fue sacado del aire de todos los canales en los que se exhibía y ya no se podrá ver más en latinoamérica, la emisión estuvo al aire durante 47 años.

Esto se supo luego de un tuit de Roberto Gómez Fernández, el hijo del actor, quien informó: “Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos”.

Al parecer esto se trata de una disputa entre los herederos de comediante y Televisa, la empresa dueña de los derechos y comercialización, con la que no se pudieron poner de acuerdo.

Graciela Gómez, hija de 'Chespirito', también se refirió al respecto: "Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirme que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo. Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia".

Ahora, el que habló fue Carlos Villagrán, el actor que interpretaba al cachetudo Quico: “El programa es de dominio mundial. Es una injusticia”, comenzó indicando a “Esto no es Hollywood”, el ciclo de Fernanda Iglesias por AM del Plata.

“El móvil de todo esto es el dinero”, explicó el actor sobre el motivo del levantamiento del ciclo y destacó que por el encierro debido al coronavirus la gente necesita “una sonrisa”.

“Me gusta que lo sigan pasando, todo el mundo sigue ganando cuando lo pasan”, explicó el actor en cuanto a lo económico. “No creo que los personajes caigan en el olvido. Muchos personajes ya se fueron: solo quedan cuatro El Ñoño, la Chilindrina, Doña Florinda que cada vez que se duerme la velan”, dijo entre risas y admitió que con esa actriz no tiene ningún tipo de contacto.

Por otro lado, el actor contó que los hijos de Gómez Bolaños no lo llamaron para hacer la bio serie sobre su padre: “No sabía que iban a hacerlo, seguro meten un Quico trucho o un imitador”.

Sin embargo, admitió que sí lo llamaron de Netflix para hacer una video serie sobre su vida y personaje: “Me pidieron el teléfono de mis padres para ver cómo se formó todo esto”.

