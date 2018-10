Le robaron la bicicleta a Malena Guinzburg: "Da bronca que te quiten lo que es tuyo"

Malena Guinzburg contó en Twitter el episodio de inseguridad que vivió durante el fin de semana largo cuando le robaron la bicicleta que había dejado encadenada en la puerta del museo de arte Malba.





"Me afanaron la bici (atada con una buena cadena) en la puerta del MALBA. Vengo acá para decir que estoy triste, con bronca y que encima me siento una boluda por no haberla dejado en un estacionamiento... Ah, y que estoy volviendo caminando a casa con el casco en la mano", comentó la actriz.

Embed Me afanaron la bici (atada con una buena cadena) en la puerta del MALBA. Vengo acá para decir que estoy triste, con bronca y que encima me siento una boluda por no haberla dejado en un estacionamiento... ah, y que estoy volviendo caminando a casa con el casco en la mano. — Malena Guinzburg (@mguinzburg) 14 de octubre de 2018 Malena compartió una foto en Instagram del rodado que le robaron y dio más detalles. Enojada por lo sucedido,compartió una foto en Instagram del rodado que le robaron y dio más detalles.





"Esta es la bici que me afanaron hoy en la puerta del MALBA. Subo la foto porque todos me decían que era mejor por si alguien la veía a la venta. Tengo la suerte de tener otra en mi casa. Tengo la suerte de que no sufrí una situación violenta en el afano", comentó con mucha indignación.

Y cerró: "Tengo la suerte de poder comprarme otra. Pero da bronca que te quiten lo que es tuyo. Da impotencia. Gracias por los lindos mensajes que me dejan".