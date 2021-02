Le quemaron el pelo a Cande Tinelli y tuvo que tomar una drástica decisión para reparar el daño

Cande Tinelli exhibió su nuevo looke en su cuenta de Instagram y el cambio que mostró fue bastante abrupto.

La joven contó que se cortó el pelo en un intento de salvar lo que no estaba “quemado”. En las imágenes se la ve a Candelaria con un flequillo corto, por la mitad de la frente, estilo “rollinga”.

El corte sorprendió a sus seguidores y algunos llegaron a acusarla de haberse copiado de Cazzu, la cantante de trap.

Candelaria aseguró que no tuvo la intención de copiar a su colega, sino que hizo lo imposible para salvar su melena, quitando todo el pelo estropeado.

“Me corté un poquito las puntas quemadas. La gente que está diciendo que me copié de Cazzu, no. No me copié de Cazzu. No me quedó otra opción. Cazzu te amo y lo sabés. Pero no, no me copié. No me queda bien como a ella”, explicó la cantante.

