¿Qué le pasó a Joni Viale? ¿Por qué en pocas semanas cambió tanto de opinión?: El video de su despedida de A24

El lunes 22, Jonatan Viale debutó con su equipo en la pantalla de La Nación +. Tras la alegría del debut, el conductor y periodista decidió poner un tweet en la red social sobre el rating que obtuvo pero usó una palabra que cayó pésimo en el Grupo América, lugar donde nació prácticamente y de donde viene recientemente.

"Lograr picos de casi 4 puntos en una señal que está en pleno relanzamiento me llena de satisfacción", comenzó diciendo el ex conductor de América.

LEER TAMBIÉN: Analía Franchín ninguneó a los famosos de la segunda temporada de "Masterchef celebrity": "Son uno más del montón"

Y siguió: "Pero lo realmente importante es la libertad. Me siento cómodo, cuidado y respetado. Gracias a La Nación+ por recibirnos así. Y a mis compañeros Lucas Morando y Santiago Bulat".

Rápidamente, Jorge Rial salió a cruzarlo en la misma red social: "Duele lo que decís. Tuviste libertad. De hecho, te lleva la gente que te la 'cortaba'. Dejás a tus compañeros de América TV, que te aguantaron todos los desplantes de divo, como corderitos que se quedan acatando órdenes. Pocos dijeron tantas cosas como vos los últimos cinco años".

Pero, ¿Qué opinaba Joni hace unas semanas cuando se despedía de A24 sobre la libertad?

"Hoy es el último programa de Realidad Aumentada del año. Hemos tomado la decisión en conjunto, yo te diría, de ponerle punto suspensivos a este hermoso proyecto que hacemos todos los días en A24. América, A24, La Red, son mi casa, es mi familia, yo acá me siento como en mi casa, nos vamos, volvemos, nos volvemos a ir, volveremos de nuevo, ojalá, yo pienso eso", decía Jonatan en la despedida de A24.

Pero agregaba: "En el medio siempre la generosidad de los accionistas, Daniel Vila, Agustín Vila, Claudio Belocopitt, José Luis Manzano, Gabriel Hochbaum, la verdad siempre me dejaron decir lo que quise, fuimos, somos críticos de este gobierno, fuimos y fuimos críticos de esta oposición, del sindicalismo, dijimos lo que pensamos sobre la cuarentena teniendo a una accionista a un empresario de medicina prepaga, que nos dio total libertad de acción, yo se lo dije a Claudio en su momento, hicimos las entrevistas que quisimos hacer, fuimos, vinimos, hicimos lo que quisimos, eso vale un montón, no hay que agradecerlo pero sí valorarlo, por otra parte es lo que corresponde. El canal nos permite jugar sueltos".

Esta contradicción de Jonatan al comparar lo que dijo en diciembre contra el tweet del pasado lunes también provocó el descontento de Alejandro Fantino, quien dijo ayer en "Fantino a la tarde".

“Tengo entendido que hay muchos colegas de este canal dolidos con Jonatan. Enojados, dolidos, golpeados. Twittea festejando, y bienvenido si le va bien, un rating que hizo en su nuevo proyecto y diciendo que ahora trabaja con libertad”, aseveró.

“No está bueno y voy a decir esto mirando a cámara. Primero, habría que definir qué es la libertad, quién es libre en este mundo (...) En este canal va a laburar Viviana Canosa, sigue laburando el gran compañero Baby Etchecopar, labura el director de Diario Perfil Javier Calvo. Labura Romina Manguel. Laburan extraordinarios periodistas. No me gustó, Jonatan”, enfatizó.

“No está bueno y nos dio esa sensación. No es que me pasó a mí, le pasó a varios. Está bárbaro que festeje, salió campeón, pero ¿ahora está bueno donde labura y donde estaba era una mierda? No entendemos. Está el padre acá en el estudio. Si camino me encuentro al padre en la calle”, cerró Alejandro.

Y lo que expresó Fantino también se vio reflejado en una storie de Instagram de Agustín Vila, Director General de Grupo América.

"El 18/09/2020 el gran Mauro Viale me dijo: ´Este pibe no entiende que la LIBERTAD es una DISCUSIÓN´", escribió Agustín en su cuenta de Instagram.

LEER TAMBIÉN: Se supo por qué Claudia Fontán no estuvo en las galas de "Masterchef Celebrity 2"