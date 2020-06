¿Le fue infiel a Morena Rial? Aparece un audio que compromete a Facundo Ambrosioni

La separación de Morena Rial y Facundo Ambrosioni, padres de Francesco Benicio, aún sigue generando repercusión por sus mensajes cruzados en las redes.

Lo cierto es que ahora se conoció un audio que complicaría al futbolista instalado en Córdoba. Una joven habla de que lo besó en un boliche porteño en febrero.

El ex de More quedó expuesto en un vivo de Instagram y luego aparecieron las pruebas que lo señalan de haber engañado a su ex.

La mujer en cuestión se llama Antonela Pane, es influencer, y relató en un audio a una amiga que se besó con Facundo.

"Lo que pasó fue que en febrero lo vi (a Facundo) en Porto. Él salió con Morena y otros amigos y yo con los míos. Y nada... toda la noche nos hicimos miraditas, yo pasaba y le tocaba la espalda con la mina ahí al lado, rarísimo. Ya nos conocíamos", comenzó relaando en el audio que se filtró.

Y continuó: "En un momento yo fui al baño de arriba, y él vino... Y en la puerta del baño tipo medio que me lo chapé. Igual todo fue rápido porque a él lo conoce todo el mundo ahí”.

“Yo entré al baño, él después del chape bajó y después lo seguí viendo abajo. Él estaba con Morena y nos hacíamos caras, nos mirábamos, nos reíamos, rarísimo todo. En el vivo (de Instagram) él lo admitió todo esto", concluyó la rubia.