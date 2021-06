Qué le dijo el novio de Nicole a su ex antes comenzar el romance con la modelo

Pocos días pasaron desde la confirmación de la relación entre Nicole Neumann y José Manuel Urcera para que irrumpiera en los medios la ex del piloto, Mica Álvarez Cuesta. Así, esta tarde dio su primer móvil Intrusos, en la pantalla de América TV. Allí la joven contó que su noviazgo con el piloto llevaba 6 años, si bien en todo ese tiempo reconoció que hubo idas y vueltas.

Durante la entrevista Mica Álvarez Cuesta explicó que, ante la negación por parte de Urcera ante los rumores que lo vinculaban a Nicole Neumann, >"preferí verlo con mis propios ojos, y al verlos me salió el instinto". En ese momento al encontrarlos juntos "obviamente estaba embroncada y molesta por su mentira".

Sucede que la neuquina aseguró angustiada que "no tenía por qué mentirme porque no somos más pareja oficial. Sí nos seguíamos frecuentando y nos seguíamos viendo y nos seguimos queriendo". En tanto reveló que el día que vio José Manuel Urcera le dijo "yo... Mica a vos te adoro, te extraño...", pero no quiso continuar con el relato y aseguró que hay un montón de cosas que quedarán en la intimidad de ellos y destacó que no hacía falta la mentira. "Entonces sentí la necesidad de preguntarle si ella ( Nicole Neumann) también estaba al tanto de esta dualidad: de que me veía a mí, la veía a ella... no sé qué tipo de vínculo tiene ellos y de eso se encargarán ellos", disparó Mica.

En ese momento, Rodrigo Lussich quiso saber cómo es que los encontró durante su estadía en el sur. "Es que yo vivo en el mismo barrio que vive la familia de él acá. Ellos iban en auto. Nos cruzamos de frente en el auto y yo... prefiero guardar un poco la situación horrorosa que vivimos. Yo estaba sola", reveló Mica Álvarez Cuesta.

En tanto, en otro pasaje de la extensa nota que los Intrusos supieron aprovechar al máximo, le consultaron a Mica si sabía desde cuándo su ex, José Manuel Urcera, estaba relacionándose sentimentalmente con Nicole Neumann. La respuesta de Mica Álvarez Cuesta no se hizo esperar y afirmó "Lo que yo intuyo es que se empezaron a frecuentar en abril, que eso me dejó, por ahí, un poco más tranquila porque fue cuando yo tomé distancia, me vine a Neuquén y quise alejarme de todo este lío que me estaba afectando realmente estar en Buenos Aires. Porque yo allá, vivía con él, [pero] en marzo saqué todas mis cosas del departamento y me fui a la casa de una amiga".