Qué le dijo Claudia Villafañe al periodista que entrevistó a la novia menor de Maradona

El periodista Mario J. Pentón entrevistó a Mavys Álvarez, la novia cubana de Diego Maradona. En la nota, para América TeVé de Miami, la mujer dio detalles de su relación con el astro del fútbol.

"No hablé antes porque tenía miedo de que hubiera alguna represión de parte de él, o de parte del gobierno de Cuba", manifestó la invitada al explicar por qué decidió salir en los medios después de 20 años.

En diálogo con Intrusos, Pentón reveló que se comunicó por Whatsapp con Claudia Villfañe. El conductor precisó que la mamá de Dalma y Gianinna fue irónica con su respuesta.

"La llamé a Claudia Villafañe. Me dijo 'estuviste genial con tu entrevista. Me has hecho explicarle a mi nieto cosas que no sabía'", detalló el periodista.

A los pocos minutos, Evelyn von Brocke indicó que habló con Claudia Villafañe y no descarta iniciarle acciones legales de Pentón.

"Dice que ella fue amable al contentar. Y que se siente solidaria respecto a la situación", sentenció la panelista.