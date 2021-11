Qué le dijo la China Suárez a Paula Chaves y Zaira Nara sobre su infidelidad con Mauro Icardi

En medio del escandaloso Wandagate que pareciera no tener fin y tras conocerse que Mauro Icardi reconoció el encuentro con la China Suárez en un hotel de París, ahora trascendió la arrogante explicación de la actriz que le dio a sus ¿ex? amigas, Paula Chaves y Zaira Nara cuando tomaron conocimiento de su accionar al encarar a un hombre casado. Y no cualquier hombre casado, sino el marido de la hermana de Zaira.

Lo cierto es que en las últimas horas las dos modelos cobraron relevancia en todo es escandalete sin precedentes. Y una vez más fue Yanina Latorre, desde LAM, la que aportó más información al tener contacto directo con la protagonista afectada del Wandagate: Wanda Nara.

“Todas las desconfianzas de Wanda empezaron mucho antes del fatídico sábado donde sube la historia. Cuando empieza todo esto, Wanda le dice a Zaira y ella es la que le cuenta a Paula Chaves”, detalló la angelita.

También es real que en las últimas horas se conoció que Paula Chaves se comunicó con la China Suárez para reclamarle su comportamiento sin códigos.

Y Latorre relató “Paula le deja un audio a la China preguntándole cómo se había metido ahí, 'la conocemos, es amiga, tiene cinco pibes' y ahí, la China rápida, le reenvía ese audio a Mauro para que se entere de que estaban desconfiando y que ellas ya andaban averiguando”.

En tanto, tras esta situación al parecer Eugenia la China Suárez no sólo no le importó meterse en un familia consolidada sino que siguió adelante con su objetivo: Icardi. Y allí fue cuando la panelista de LAM agregó que la actriz le respondió con bastante soberbia a sus supuestas amigas, Paula Chaves y Zaira Nara >"Yo soy libre y a mí esto no me importa".