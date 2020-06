Le dejaron el micrófono abierto a Marcelo Bonelli e insultó a sus compañeros en vivo

El periodista no se dio cuenta que estaba al aire cuando se refirió de mala manera al programa y a sus compañeros. Luego de que se viralizó el video pidió perdón.

Mientras se esperaba la conferencia de prensa de ayer de Alberto Fernández indicando los nuevos pasas de la cuarentena, que se extenderá hasta el 28 de este mes, en TN hubo una gran escándalo.

Alfredo Leuco hablaba sobre un tema político cuando por debajo, sin saber que tenía seguramente el micrófono abierto, se escucha al Marcelo Bonelli insultar.

“En este programa son todos pelo…”, se lo escucha decir al periodista y economista de larga trayectoria en el canal del Grupo Clarín.

El exabrupto se viralizó en las redes sociales y se vió obligado a salir a aclarar y pedir disculpas.

“Este tuit se lo quería dedicar a los que nunca se equivocan, a los que viven de atacar a los demás; Pero no. Se lo dedico a mis compañeros que me bancan los errores todos los días. Perdón, me equivoque”, asumió el comunicador.

