Le arrojaron una piedra al auto de Rodolfo Barili mientras circulaba por la autopista a la altura de Bernal.

El conductor de "Telefe Noticias" grabó un video explicando el episodio que vivió junto a sus hijos.

"Hoy, junto a mis hijos, vivimos un momento de esos que no le deseo a nadie. En la Autopista Buenos Aires - La Plata @AU_BA_SA nos arrojaron una piedra a la altura de Bernal", indicó el periodista desde Twitter.

"El auto se bancó el impacto que, gracias a Dios, amortiguó y abolló el capot antes de astillar el parabrisas del lado del menor de mis hijos. Bajé en el primer control policial para denunciar el hecho (a metros del incidente) dónde un policía (que se encontraba", siguió.

"Dentro del lugar refugiado del frío) me pidió que hiciera la denuncia en el control del peaje de Hudson. Allí esperamos un rato hasta que me dijeron que por la cuarentena no hay quién tome denuncias (ni policía ni personal de la Autopista)", explicó Barili.

Y cerró: "Eso si, el peaje lo cobraron a pesar de estar la Autopista cortada a los pocos metros del pago por una protesta. Agradezco que nada pasó. Que los tres estamos bien. La chapa se arregla y el vidrio se cambia. Pero la sensación de indefensión es difícil de borrar".