Laurita salió a defender a Cabré luego de que lo criticaran por decir que le exige que la cama siempre esté hecha

En una entrevista conjunta, Laurita Fernández y Nicolás Cabré hablaron de como se llevan sobre el escenario, comparten la misma obra “Departamento de soltero”, y revelaron detalles de su convivencia.

La bailarina dijo que el actor la “reta” cuando no hace la cama. “Yo no soy del obsesivo - hincha bolas. Yo lo hago, lo hago yo. Si yo me voy y vuelvo y está la cama deshecha, siento como que no me quiere más. Hoy se lo pregunté: '¿Se te está pasando o está…?' Por eso, no es ‘¿Por qué no hiciste la cama?’. Sino que me preocupa”, justificó el actor ante la confesión de la rubia.

Ese pasaje de la nota generó mucho revuelo en las redes, en especial por parte de las feministas que alertaron sobre el comportamiento del actor. La pareja estaba de vacaciones, pero al leer todo lo que se había generado, Laurita decidió hacer un descargo en Twitter en defensa de su pareja.

“Que estupidez por favor. Contamos algo de lo que nos reímos y jodemos en nuestro día a día”, comenzó diciendo la bailarina sobre el título de una nota de un portal.

“Lamentablemente ya no se puede hablar, porque alguien elige sacar una frase de contexto como título a propósito para que se malinterprete y digan pavadas con tal de tener un ‘rebote’”.

“Hay términos que deben ser usados cuando corresponden porque tienen un peso importante y son importantes para muchas mujeres. Siendo usados cuando no van y solo por tener más clicks en una nota, es lamentable porque le quitan fuerza y verdad”.

“Y ni hablar que dicen cosas absurdas de la persona que amo. Un hombre que me cuida, me respeta y me hace sentir feliz”, dijo sobre su pareja.