Laurita Fernández y su relación con Rufina: "Le agradezco a la China la confianza que me deposita"

Laurita Fernández mencionó a la China Suárez. La referencia tuvo que ver con el buen vínculo que la Rufina, con quien comparte parte de su vida junto a Nicolás Cabré. Por primera vez,mencionó a la. La referencia tuvo que ver con el buen vínculo que la bailarina creó con, con quien comparte parte de su vida junto a





"No es que uno está solo con él. Rufina es un amor, es lo más, hizo muy fácil todo. Mi familia la ama, yo la amo. Es lo más", señaló. Y luego destacó: "Agradezco a él y a la China la confianza que me depositan".





En varias entrevistas, Eugenia también habló del amor que Laurita tenía para con su hija mayor. "No la conozco (a Laura). No nos cruzamos todavía, pero mientras Rufi esté feliz... Quien la quiera cuidar y le dé amor, yo voy a ser feliz. Cualquier tipo de amor que ella reciba es lo más importante. Me preocuparía si no fuera así", sentenció.

