Laurita Fernández y su relación con Nicolás Cabré: "Yo tenía prejuicios con él, antes de conocerlo"

Nicolás Cabré y Laurita Fernández marcha viento en popa y los tortolitos se muestran súper enamorados ante la mirada curiosa de la prensa y los simpatizantes de la pareja.

Este viernes, en un móvil para Intrusos, la bailarina habló de su relación con el actor y confesó que antes de conocerlo, tenía algunos prejuicios que luego se evaporaron con el acercamiento.

En el ciclo de América le señalaron que no todas las ex novias hablaban tan bien de Cabré: "Se dio todo muy naturalmente, también uno conoce los límites y está bueno mantener la intimidad lógica. Así fue también el blanqueo, relajamos en todo sentido y viviendo una vida normal".

"A mí también me pasó que nunca había expresado algo así con tanta seguridad porque es la primera vez que me pasa, que siento esto. Yo también estoy con otra seguridad y otra tranquilidad. Estamos los dos disfrutado y muy bien", agregó.

"¿Si se muestra más simpático ante la prensa por mí? No sé, no creo, no creo ser responsable. Él me hace muy feliz y si lo hago feliz, y está contento, está buenísimo. La verdad es que cuando lo conocí tenía un prejuicio sobre cómo podía llegar a ser él y me di cuenta que nada que ver, me enamoré de su persona", confesó.

Luego, a pedido de los panelistas, Laura se explayo sobre el tema: "Era un prejuicio. Yo veía sus novelas de chica, no es que lo trate de viejo, pero lo veía en mi casa y siempre decían que era complicado y demás. Trabajar con él fue una de las mejores experiencias que tuve y cuando lo conocí personalmente, más. Creo que él por ahí antes era complicado y hoy está distinto. También tiene una hija y supongo que eso te hace cambiar", concluyó.

Mirá el video!

