Laurita Fernández y su relación con Cabré: " Quiero vivir al lado suyo lo que me resta de vida"

Laurita Fernández y Nicolás Cabré afianzan día a día su historia de amor que nació mientras ambos protagonizaban la obra "Sugar". A cuatro meses de oficializar su noviazgo,é afianzan día a día su historia de amor que nació mientras ambos protagonizaban la obra "".

Esta semana, la bailarina ocupó la portada de la revista Caras y durante la entrevista habló de su fulminante romance con el galán, de quien se muestra enamoradísima y con ganas de formar una familia.

"¿Si quiero formar una familia con él? "¡Sí, ojalá! Con él me pasó algo que no me había pasado nunca, pensar en formar una familia con alguien el día de mañana. Tuve relaciones y amores antes, pero no proyectaba. También pasamos las Fiestas juntos. Primero fui yo con su familia y después él vino con la mía", arrancó a contar Laurita.

Luego comparó su actual noviazgo con el de Federico Bal y Hoppe: "Con él se dieron las cosas de otra manera: siento un amor que no había sentido. Todo es espontáneo. Cuando sacamos una foto y le digo que salí mal, él no me deja arreglar el pelo y sacar otra. Me dice que la foto es la del momento".

Luego, se mostró súper segura cuando se la consultó por una eventual convivencia con Nico: "¡Sí! Con él no tengo un no. Es sí a todo: quiero vivir al lado suyo lo que me resta de vida. Dejo que las cosas se vayan dando cuando tengan que ser, pero mi deseo es estar siempre juntos. Me siento de una manera muy especial con su compañía", concluyó Lau.

¡Enamoradísima!

Embed Una publicación compartida por Laurita Fernández (@holasoylaurita) el 24 de Dic de 2018 a las 6:51 PST

Embed ❤️ Una publicación compartida por Laurita Fernández (@holasoylaurita) el 23 de Nov de 2018 a las 1:11 PST

Embed Una publicación compartida por Laurita Fernández (@holasoylaurita) el 1 de Dic de 2018 a las 5:22 PST