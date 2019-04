Laurita Fernández sobre un posible casamiento con Nicolás Cabré: "No lo descarto por el amor que siento"

Laurita Fernández y Nicolás Cabré iniciaron su noviazgo en septiembre del año pasado y el encargado de anunciarlo fue Ángel De Brito en "ShowMatch". iniciaron su noviazgo en septiembre del año pasado y el encargado de anunciarlo fueen





Siete meses después, la relación avanza viento en popa y en su estadía en México, donde participó del programa "Pequeños gigantes", a la bailarina le preguntaron por un posible casamiento.





"Nunca fui de las que decían 'me quiero casar'. Y eso que soy católica, soy creyente. Lo veía como algo más legal que de amor. Y ahora que estoy tan enamorada entiendo un poquito más por qué la gente se casa. Pero no sé...", sostuvo.

Laurita Fernández y el "hermoso combo" con Nicolás Cabré







En diálogo con El espectador, el ciclo de De Brito en CNN Radio, Laurita aseguró que le gustaría casarse por iglesia con el actor. Dijo que están "muy felices" y que el plan de dar el "sí" con Nicolás "es algo que no lo descarto por el amor que siento. Por civil no es algo que me llame la atención. Me entusiasma la unión religiosa", aseguró, sin entrar en detalles de cuándo estaría lista para dar ese paso.





"No es que si querés tener un hijo te tenés que casar antes. Además, a lo largo de los años no me pasó nunca tener una pareja a muy largo plazo. Hoy estoy muy tranquila y enamorada", finalizó Laurita.

laurita cabre 1.jpg