Laurita Fernández sorprendió y contó que no mira ni sigue el "Súper Bailando"

"Departamento de soltero", Teatro Lola Membrives, que protagoniza junto a su novio Nicolás Cabré. Laurita Fernández está metida en las funciones de la obra





revista Gente que no sigue el "Súper Bailando 2019", certamen del que formó parte varios años, que la hizo famosa y hasta incluso fue jurado. Más allá de esto, la rubia sorprendió al contar en charla con

"Ensayamos de noche y estoy muy enfocada en esto", explicó la actriz sobre por qué no mira el programa de Marcelo Tinelli





Y continuó: "Yo agradezco que siempre me hayan convocado y el trabajo que me dieron. Pero hoy busco otras cosas y no quedarme en un lugar cómodo".





Contundente.