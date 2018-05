Laurita Fernández se separó de Fede Bal: ¿quién sería la tercera en discordia?

Laurita Fernández. Estamos hablando de la información que lanzó el ciclo "Intrusos" y que confirma la separación de la animadora de Vale y El Nueve y el actor de "Magnífica", Fede Bal. Esta vez parece ser definitivo. Por lo menos así lo confirmó la propia protagonista:Estamos hablando de la información que lanzó el cicloy que confirma la separación de la animadora de Vale y El Nueve y el actor de "Magnífica",





"Con Fede no estamos más juntos. Decidimos terminar la relación. Lo intentamos y no funcionó. Es mejor estar separados. No estamos más juntos hace un tiempo, no mucho, pero hace un tiempo. Hay mucho amor y fue todo en buenos términos, algo muy hablado", dijo la bailarina, sorprendiendo con su confesión al periodista.

Y Layús repreguntó: "¿Creés que esta vez es definitivo?". Y Fernández asintió, manteniendo en reserva los motivos: "Sí... Me voy a quedar con lo hermoso que fueron para mí muchos momentos de nuestra relación. Entendimos que es lo mejor para ambos. Él es alguien muy importante para mí, pero pasaron muchas cosas y lo mejor es estar de esta manera".





Lo cierto es que ya se lanzó una explosiva hipótesis sobre quién sería la tercera en discordia. Se trata nada más y nada menos que de Sol Pérez.





Cabe destacar que Fede Bal fue compañero de la "chica del clima" durante su participación como panelista en "Pampita Online" (Telefe) y ahora trabajan juntos en la obra que encabeza Carmen Barbieri en calle Corrientes, "Magnífica". Por otro lado, recordemos que a Sol también se la había involucrado como tercera en discordia cuando Pampita y Pico Mónaco tuvieron una crisis en diciembre último.