Laurita Fernández sobre el rumor de crisis con Nico Cabré: "Nos enojamos y..."

Laurita Fernández volvió de un viaje a Nueva York el viernes, y se encuentra cumpliendo con la medida de aislamiento de 14 días decretada por la pandemia de coronavirus.

La bailarina dio una entrevista a través de una videollamada a "Cortá por Lozano" (Telefe) y dejó atrás los rumores de crisis con Nico Cabré, que circularon durante las últimas semanas.

"Salió el rumor porque una vez salimos separados del teatro. Igual nos encontramos en la cochera porque íbamos en un solo auto. No me acuerdo por qué nos enojamos y discutimos, como todo el mundo. Tenemos nuestros agarres. No sé por qué nos habíamos enculado", comenzó diciendo Laurita.

Luego, indicó: "Ese día justo estaba el notero de Intrusos, yo no estaba de humor y me fui. Él dijo 'se fueron separados, que esto, que lo otro'. La verdad es que tuvimos una discusión como cualquiera y está todo bien. No es que había una crisis o estábamos separados. Estábamos juntos y discutimos como todo el mundo".

