Laurita Fernández reveló el verdadero motivo que generó el quiebre de su relación con Nicolás Cabré

Luego de dos años de relación intensa en la que las cosas parecían ir muy bien Laurita Fernández y Nicolás Cabré anunciaron el fin de su vínculo.

Las cosas parece que comenzaron a temblequear al final de la temporada de teatro de Mar del Plata, donde compartieron obra, cuando unos vecinos del lugar donde se hospedaban aseguraron que escucharon gritos y luego vieron a la rubia llorando.

Se tomaron un tiempo, aunque no lo confesaron, y ella aprovechó para irse unos días de vacaciones a Nueva York. Al volver la pandemia por coronavirus ya había llegado al país y ella debió hacer cuarentena en su casa por 15 días, al finalizar eso, la cuarentena ya era obligatoria para todos y no puedo volver a encontrarse con su pareja.

LEER TAMBIÉN: Laurita Fernández se refirió a la recuperación de Fede Bal: "Me encanta verlo bien"

Tras un imperfecto en su casa, rotura de caños, Laurita se fue a instalar a la casa de Cabré y allí las cosas llegaron a su fin.

Menos de 15 días fueron determinante para que la pareja anunciara el fin y rápidamente comenzaron los rumores. Que Laurita encontró un mail del actor a una ex, que la infidelidad, que los celos, etcétera.

Pero no fue sencillo para Laurita renunciar a este vínculo con el que se había ilusionado entonces pensar que podrían volver era lo lógico, sin embargo la rubia reveló: “él tiene otro proyecto de vida diferente, cambió su proyecto de vida por completo y yo no sé cuál es el mio, pero no estoy dispuesta a amoldarme al de él”, dijo a la revista Gente.

Entonces, en esa larga entrevista la rubia reveló que la idea de “formar una familia” fue la que los distanció.

“Exacto. Mucho de lo que soñamos a futuro... Para mí Nico no era solo un noviecito con el que vivía el hoy. Habíamos proyectado un futuro, y si uno lo dejó de querer así y busca otra cosa, es entendible. Yo sigo anhelando lo mismo: tener una familia. Le deseo lo mejor, que encuentre lo que necesita hoy para su vida”.

“Si él ya no quiere eso, no le interesa, es re valiosa su honestidad. De no ser así, más allá del amor, no estar de acuerdo más adelante nos habría hecho sentir que habíamos perdido el tiempo. Y también fue honesto de mi parte. La verdad es que él nunca me pidió que me amoldara a sus ideas. Mi idea sigue permaneciendo más allá de Nico y ojalá conozca a alguien con quien pueda cumplirla”, dijo y vale recordar que el actor es padre de Rufina, que tuvo con la China Suárez.

“Es difícil y es algo que se tenía que hablar. Igualmente quedó todo súper bien. Tal vez mañana cambiemos de opinión, quién sabe. Yo viví un amor maravilloso y que no había sentido antes. Y nunca me sentí frenada: encontré un compañero maravilloso con quien, de hecho, volvería a trabajar sin problemas”, aseguró Fernández.

LEER TAMBIÉN: Laurita Fernández explicó por qué no hay vuelta atrás con Nicolás Cabré: "Él cambió su..."