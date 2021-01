Laurita Fernández reveló por qué no se va de vacaciones junto a Nicolás Cabré

Laurita Fernández aceptó la propuesta de reemplazar a su amigo Ángel de Brito en la conducción de "Los ángeles de la mañana" tras el positivo de una panelista de ese envío por COVID-19 y el aislamiento de todo el equipo.

La actriz y bailarina está entusiasmada con el desafío: "Estoy haciéndole el aguante a Ángel en un programa que tiene mucha actualidad y espectáculos. Me siento cómoda porque las chicas me dieron seguridad y tiene un equipo de producción tremendo. Voy a quedarme hasta que él pueda regresar".

LEER TAMBIÉN: El significativo mensaje que Verónica Ojeda le dedicó a Mario Baudry: "Gracias por..."

Y dijo que no hay que relajarse en el tema covid: "Si eso pasa, algo sucede a tu alrededor que te hace dar cuenta. Me pasó con mi papá. Entonces volvés a tomar las medidas que hay que tomar. El virus está en todos lados. Yo no me relajo desde el momento cero", contó en "Hay que ver", en El Nueve.

Laurita estaba en Buenos Aires por una decisión en conjunto con su pareja, el actor Nicolás Cabré.

"Nico (Cabré) coincide en esto de no ir y no exponernos al pepe. Si vas en avión, corrés riesgos de contagiarte, y si eso sucede y estás en otro lugar fuera de tu casa, se complica. Es algo de lo que podemos prescindir, y no nos vamos a morir si no viajamos y nos quedamos en el balcón de casa", explicó.

LEER TAMBIÉN: El insólito accidente de Malena Guinzburg que terminó en un esguince de tobillo