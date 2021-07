Laurita Fernández reveló el "tamaño" del juguete sexual que le dio Rampolla: "¡Me hizo feliz!"

Alessandra Rampolla abandonó el programa de Laurita Fernández, El club de las divorciadas, antes de lo previsto y en medio de rumores de enojo entre ambas por una pelea suscitada en una de las grabaciones.

"Fue un placer haberte conocido como persona en profundidad", dijo Laurita Fernández este lunes mientras la producción le regalaba a Alessandra Rampolla un ramo de flores.

Laurtia Fernández y Alessandra Rampolla quedaron envueltas en un mega escándalo en el arranque del Club de las divorciadas, El Trece. El problema vine desde antes de la salida al aire del ciclo, que lleva una semanas de grabado, y todos señalan al ego de la sexóloga boricua.

Rampolla se enojó mucho con la conductora porque le dio mal un pie e hizo frenar la grabación, tras este episodio hubo una reunión entre las mujeres y parece que se dijeron de todo y hasta hubo consecuencias.

Tras la salida, Intrusos pudo entrevistar a la conductora del Club de las divorciadas y ésta hizo una inesperada revelación.

“Sabíamos que se dice eso y nos reíamos un montón. Si les digo que nos llevamos bien, no me van a creer. Pero nos llevamos excelente, la pasé bomba, no hubo ningún encontronazo. Además, no puedo llevarme mal con una persona que me hizo el regalo más lindo de mi vida”, dijo como para desviar la atención del tema.

Y luego agregó pícara: “Es alguien a quien voy a querer toda la vida. Muy crack. Es una mujer que sabe qué regalar. Es un regalo que me hace muy feliz”.

Claramente Fernández se refería a un juguete sexual, por lo que el movilero le preguntó: “¿De qué tamaño?” y ella respondió entre risas: “Del tamaño perfecto”.

Y para despejar las dudas agregó más datos: “De verdad, teníamos buena relación y muy lindas charlas en el camarín. Sabíamos que ella se iba en julio. ¿Cómo competimos con un cachet australiano? No se puede. Se iba a ir antes, y lo estiró un poco, pero no podía quedarse más”.

Además la conductora se refirió a la pelea por el rating: “Como en todo formato nuevo, hay una búsqueda. A no desesperar. No se habló de cambio de horario, pero me encantaría porque la novela turca que tenemos enfrente (Fuerza de mujer) es fuerte”.