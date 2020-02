Laurita Fernández sobre la relación de Nicolás Cabré con la China Suárez: "No siento que sea la segunda..."

Laurita Fernández vive un otro gran momento a nivel profesional ya que sigue en Mar del Plata haciendo temporada con “Departamento de Soltero”.

Y en una entrevista radial, la actriz se refirió a la relación que tiene su actual pareja, Nicolás Cabré, con su ex, la China Suárez.

“Yo lo admiro profundamente a Nico. Él es mi actor favorito. Lo que hace y lo que hizo siempre. Solo él puede lograr algo así. En una hora y media pasar por tantas emociones”, arrancó diciendo Laurita sobre su novio, en una nota con la web de Radio Mitre.

Luego, habló de su relación con la hija del actor, Rufina. “Si uno quiere tener una relación es inevitable que suceda algo así. Si uno no tiene feeling con el hijo del otro no podes estar con esa persona. Gracias a dios me llevo bien. La conocí a ella antes que a él. En el primer ensayo de Sugar vino con sus cuatro años y se me puso a decir la letra mía. Ya ahí me imaginé que era su hija. No soy muy fan de estar encima de los chicos pero con ella la paso bien. Es un amor. Cuando empecé a salir con Nico, mi relación con ella había avanzado. Hubo buena onda desde el principio”, confesó.

“Es fundamental que me lleve bien con la China, estaría loca si te dijera que no. Y con Rufina lo mismo. Está buenísimo que entre ellos se lleven bien y tengan claro cuál es la prioridad. Antes tener padres separados era todo un acontecimiento. Toda una situación. Todo un tema. Hoy es más normal. Se relaja todo mucho más hoy, está todo naturalizado. Encima hay buen trato. Eso es lo que genera que haya buena onda. Lo digo, no como madre sino como hija de padres separados. Es genial que Rufina viva con amor en ambas casas”, contestó la conductora sobre su la relación de la China con Nicolás Cabré.

En ese sentido, añadió: “No siento que sea la segunda madre de Rufina. Creo que tiene que ver con que nunca fui mamá. No sé qué se siente siéndolo. Rufi es más madura que ella y yo juntos. No parece una nena de seis. Fue una gran responsabilidad para mí y un aprendizaje empezar una relación con alguien que tenga hijos”.

