Laurita Fernández se puso incómoda cuando le preguntaron por Moria Casán: "Yo vengo a..."

La conductora se refirió al cruce que tuvo con la jurado la semana pasada y no ocultó su malestar en una nota. El video.

"Yo vengo a hacer mi trabajo, nada más, le guste al que le guste y al que no, también”, arrojó Laurita Fernández en una entrevista para el ciclo "Hay que ver" (El Nueve).

Y cuando se le consultó si pudo hablar con Moria Casán por los enfrentamientos que tuvo en el "Cantando 2020", a la conductora le cambió la cara, se puso incómoda y decidió terminar la nota con un "no".

Por otro lado, Laurita volvió hablar sobre una posible reconciliación con Nicolás Cabré.

"Hay mucho amor, no nos reconciliamos pero hay mucho cariño. ¿Si me dan ganas de darle un beso? Puede ser, pero hay que charlar muchas cosas. Podemos seguir cada uno por su lado o no sé", señaló.

